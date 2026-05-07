Chiaverano due sedicenni rapinano un pescatore con i coltelli

Due giovani di sedici anni sono stati coinvolti in un tentativo di rapina ai danni di un pescatore, minacciandolo con coltelli. Durante l’episodio, i ragazzi sono riusciti a far sembrare che stessero parlando normalmente, come se niente fosse. I carabinieri sono intervenuti e hanno inseguito i due per circa cinque ore prima di riuscire a fermarli. La vicenda si è conclusa con il loro fermo e il sequestro degli arnesi usati.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ragazzi a simulare una conversazione normale?. Cosa è successo durante le cinque ore di inseguimento dei carabinieri?. Dove sono stati ritrovati i due minorenni dopo il furto?. Quali sono le conseguenze giudiziarie per i due adolescenti denunciati?.? In Breve Rapina avvenuta martedì 14 aprile 2026 presso il lago Torbiera di Chiaverano.. Carabinieri hanno recuperato un coltello con lama da 19 centimetri a Cascinette d'Ivrea.. Ricerca durata cinque ore prima del fermo dei due sedicenni sul ciclomotore.. Denuncia per rapina aggravata e porto illegale di armi per i due minorenni.. Due sedicenni sono stati denunciati dai carabinieri per una rapina avvenuta martedì 14 aprile 2026 nei pressi del lago Torbiera a Chiaverano, dopo aver minacciato un ventisettenne con i coltelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chiaverano, due sedicenni rapinano un pescatore con i coltelli Notizie correlate Nell'auto con stupefacente e due coltelli a serramanico, denunciati due ragazziI carabinieri della Stazione di San Valentino in Abruzzo Citeriore, unitamente a quelli di Caramanico, Terme hanno controllato un’automobile di... Due minorenni rapinano un giovane a volto coperto e con un manganello: rubati 240 euroLa Procura della Repubblica per i minorenni di Bologna, ricevute le risultanze investigative dei carabinieri, ha emesso un decreto di perquisizione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rapina a Chiaverano: due sedicenni denunciati; Sedicenni rapinano con i coltelli un pescatore e gli rubano la Vespa: denunciati; Chiaverano, rapinano un pescatore armati di coltello: fermati due 16enni; Rapinano un pescatore con un coltello di 19 cm: denunciati due 16enni. Rapina a Chiaverano: due sedicenni denunciatiDue sedicenni sono stati denunciati per rapina aggravata a Chiaverano e un diciassettenne è stato arrestato per spaccio a Ivrea. vitadiocesanapinerolese.it CHIAVERANO-IVREA - Sedicenni rapinatori, armati di coltello portano via la Vespa a un pescatore: presi dai carabinieriDopo cinque ore di ininterrotte ricerche nelle zone circostanti, i militari della sezione radiomobile di Ivrea hanno individuato i due sedicenni nelle strade di Cascinette d’Ivrea ... quotidianocanavese.it Nei pressi del lago Torbiera, a Chiaverano, due 16enni minacciano un pescatore e poi fuggono a bordo della sua vespa - facebook.com facebook