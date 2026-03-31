Due minorenni rapinano un giovane a volto coperto e con un manganello | rubati 240 euro

Sabato 28, i carabinieri di Cento hanno denunciato alla Procura per i minorenni due giovani ritenuti responsabili di una rapina avvenuta nei giorni precedenti. I due minori, con il volto coperto e armati di un manganello, avevano sottratto 240 euro a un giovane. L'indagine ha portato all'identificazione dei sospetti, conclusa con la loro segnalazione.

La Procura della Repubblica per i minorenni di Bologna, ricevute le risultanze investigative dei carabinieri, ha emesso un decreto di perquisizione domiciliare a carico dei due giovani indagati. Sabato, nel corso delle operazioni, i militari hanno rinvenuto presso il domicilio di uno dei due minori, proprio la giacca sottratta alla vittima durante la rapina. Pertanto i due dovranno rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria minorile del reato di rapina aggravata in concorso. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Rapina al supermercato con un coltello, poi la fuga su un'auto rubata: colpo da 1.000 euro Maltempo nel Ferrarese: alberi caduti, danni alle strutture e neve. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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