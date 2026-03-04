Nell' auto con stupefacente e due coltelli a serramanico denunciati due ragazzi

Due ragazzi italiani sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di un'auto con stupefacente e due coltelli a serramanico. I carabinieri di San Valentino in Abruzzo Citeriore e di Caramanico Terme hanno fermato un'auto di grossa cilindrata, condotta da un uomo di 33 anni con un compagno di 24, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I carabinieri della Stazione di San Valentino in Abruzzo Citeriore, unitamente a quelli di Caramanico, Terme hanno controllato un'automobile di grossa cilindrata, condotta da un giovane di 33 anni, in compagnia di un ragazzo di 24 anni, italiani, entrambi già noti alle forze dell'ordine. La successiva perquisizione veicolare avrebbe consentito di rinvenire all'interno dell'abitacolo due coltelli a serramanico e una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana nella disponibilità di uno degli occupanti. Per questi motivi i due giovani sono stati condotti negli uffici della locale Stazione dove, al termine delle formalità...