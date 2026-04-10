La supermodella ha festeggiato il suo 61º compleanno indossando un bikini a righe rosse e bianche. Ha pubblicato un video su Instagram in cui ha parlato del suo percorso personale, che l’ha portata a sentirsi più sicura e serena con il suo corpo. L’ex icona degli anni ’80 e ’90 ha commentato di sentirsi più sexy e a suo agio rispetto al passato.

P aulina Porizkova ha celebrato il suo 61esimo compleanno in bikini. La supermodella, icona degli anni ’80 e ’90, ha condiviso un video su Instagram in cui racconta il percorso personale che l’ha portata a vivere con maggiore serenità e consapevolezza il rapporto con il suo corpo. «Domani compirò 61 anni e so che può sembrare incredibile, ma 40 anni fa, quando ne avevo 21 ed ero all’apice della mia carriera da top model, è stato proprio allora che mi sentivo più insicura ». Leggi anche › Paulina Porizkova: «La bellezza è genetica, l’energia è una risorsa che va coltivata» Paulina Porizkova: «Non mi sono mai sentita abbastanza brava». Nel suo messaggio, Porizkova ha raccontato un passato segnato da insicurezze profonde. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La supermodella festeggia i 61 anni in un bikini a righe rosse e bianche: «Non mi sono mai sentita più sexy e più a mio agio nella mia pelle»

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