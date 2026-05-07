Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 39º compleanno condividendo sui social foto che mostrano candeline, palloncini e torte decorate. Dopo alcuni mesi segnati da difficoltà personali, ha pubblicato un messaggio rivolto ai follower. La celebrazione si è svolta in un contesto di festeggiamenti con elementi di lusso. La influencer ha deciso di affidare un desiderio ai social network, lasciando trasparire un momento di rinascita.

Chiara Ferragni festeggia 39 anni: il messaggio social dopo i mesi più difficili. Candeline, palloncini, torte decorate e un desiderio affidato ai social. Chiara Ferragni ha celebrato il suo 39esimo compleanno condividendo con i follower una serie di immagini intime e luminose che raccontano un momento molto diverso rispetto agli ultimi due anni. “Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita”, ha scritto l’imprenditrice digitale nata il 7 maggio 1987, accompagnando il messaggio con foto di famiglia, regali, fiori e momenti trascorsi con i figli Leone e Vittoria. Parole che per molti rappresentano il simbolo di una fase nuova dopo il lungo periodo segnato dalla separazione da Fedez e dalle vicende giudiziarie del cosiddetto “pandoro-gate”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chiara Ferragni, compleanno tra lusso e rinascita: il dettaglio che non passa inosservato

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