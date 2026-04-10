La fashion influencer italiana ha deciso di trascorrere alcuni giorni in Namibia, in un viaggio che segna un ritorno nel continente africano dopo circa tre anni. La sua visita avviene a distanza di tempo dall’incidente noto come Pandoro Gate e dalla conclusione del suo matrimonio con il rapper. Nei giorni trascorsi nel paese, ha condiviso alcune immagini sui social, senza commenti pubblici riguardo alle motivazioni del viaggio.

La trentottenne Chiara Ferragni ha scelto la Namibia come meta per il suo recente viaggio, segnando un ritorno in Africa a distanza di circa tre anni da quanto accaduto con il Pandoro Gate e dalla fine del matrimonio con Fedez. L’imprenditrice digitale, che dopo aver trascorso le vacanze pasquali in Portogallo con i propri figli ha intrapreso una nuova avventura, ha documentato l’arrivo in aeroporto tramite i canali social, dichiarando di trovarsi finalmente nel luogo che desiderava visitare da molto tempo. Un percorso di ricostruzione tra vita privata e nuovi progetti professionali. Il momento attuale della vita di Chiara Ferragni appare caratterizzato da una ritrovata serenità, sia sul fronte affettivo che su quello lavorativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiara Ferragni in Namibia: il viaggio della rinascita dopo Fedez

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Chiara Ferragni come Fedez, pronta a scrivere un libro dopo lo scandalo e l’assoluzioneChiara Ferragni potrebbe presto seguire le orme di Fedez, scrivendo un libro sugli ultimi due anni.

Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata per il pandoro gate

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