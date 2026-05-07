Chiara Ferragni ha compiuto 39 anni, con un focus sui cambiamenti nella sua vita privata. Recentemente si è parlato di un giovane colombiano che avrebbe attirato l’attenzione della famiglia. La fashion influencer si occupa dei suoi figli e del rapporto con il nuovo partner, senza fornire dettagli specifici sulla situazione attuale. La sua giornata di compleanno è stata segnata da messaggi sui social e da momenti condivisi con amici e familiari.

? Punti chiave Chi è il giovane colombiano che ha conquistato la famiglia Ferragni?. Come sta gestendo Chiara il rapporto con i figli e il nuovo partner?. Perché l'imprenditrice ha scelto di mostrare questa nuova dimensione privata?. Quali cambiamenti segnano il nuovo percorso di Chiara dopo le vicende giudiziarie?.? In Breve Nuova relazione con Josè Hernandez presentata alla madre e alle sorelle.. Integrazione del compagno colombiano nelle attività con i figli Leone e Vittoria.. Avvistamento della coppia con i figli nati da Fedez a Forte dei Marmi.. Superamento delle vicende giudiziarie legate al caso Pandoro dopo il proscioglimento.. A Roma, in occasione del 7 maggio 2026, Chiara Ferragni festeggia il compimento dei suoi 39 anni condividendo con i follower un momento di intimità domestica caratterizzato da torte e decorazioni colorate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiara Ferragni compie 39 anni: tra nuovi affetti e nuovi sogni

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