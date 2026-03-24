Mohamed Salah ha scritto una lettera in cui annuncia il suo addio al Liverpool, sottolineando che lascia il club alla fine della stagione. Nell’occhiello, l’attaccante egiziano esprime il suo affetto per i tifosi e riconosce il periodo trascorso come il più bello della sua carriera. La comunicazione è stata pubblicata sui canali ufficiali del giocatore, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni della decisione.

Salah lascerà il Liverpool, terremoto Reds! Sarà addio a fine stagione con l’egiziano, la decisione sul suo futuro è stata presa Cagliari, infortunio Idrissi: intervento per il difensore dopo la lesione al crociato! Il comunicato ufficiale che rivela le sue condizioni Malen rinato alla Roma, anche il ct Koeman esulta: «Il suo trasferimento si è rivelata una scelta felice. C’è una cosa fondamentale!» Infortunio Lukaku: il belga lascia la Nazionale. Scatta l’allarme in vista di Napoli Milan, le sue condizioni e i possibili tempi di recupero Infortunio Soulé: ottime notizie per Gasperini in vista dell’Inter. Cosa è successo oggi a Trigoria, ultimissime Salah, lettera strappalacrime per dire addio al Liverpool: «Andarsene non è mai facile, mi avete regalato il periodo più bello della mia vita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Salah, lettera strappalacrime per dire addio al Liverpool: «Andarsene non è mai facile, mi avete regalato il periodo più bello della mia vita. Questo club sarà per sempre casa»

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