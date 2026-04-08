Zeudi Di Palma a Belve | I miei tatuaggi arte senza prezzo All'ex di Chanel Totti ho tatuato una vagina

Durante un’intervista a Belve, Zeudi Di Palma ha condiviso alcuni dettagli sui suoi tatuaggi, definendoli opere d’arte prive di valore economico. Ha anche rivelato di aver tatuato una vagina sull’ex di Chanel Totti. La artista ha commentato che il costo di un tatuaggio, come quello di 300 euro, non può definire il valore artistico dell’opera.

Zeudi Di Palma a Belve: “Tatuaggio da 300 euro? L’arte non ha prezzo. All'ex di Chanel Totti ho tatuato una vagina”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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I primo ospiti sono Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma x.com

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