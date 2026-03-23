Gattuso e l'Italia ai playoff con l'Irlanda | I miei giocatori non sono degli scappati di casa

Il ct parla del prossimo impegno della Nazionale a Bergamo. "Stadio che ho scelto io", ci tiene a sottolineare menzionando il fattore ambientale preferito. E carica il gruppo: "C'è gente che ha vinto trofei, scudetti. è arrivata in finale di Champions e ha vinto un Europeo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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