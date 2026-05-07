Chiama il 112 poi aggredisce i carabinieri e se la prende coi passanti

Nella giornata di ieri, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cermes a Postal, in Alto Adige. L’uomo aveva chiamato il 112 e, successivamente, ha aggredito i militari e si è rivolto anche ai passanti. L’arresto si è reso necessario per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità. I dettagli dell’intervento sono stati confermati dalle forze dell’ordine.

Momenti di forte tensione nei giorni scorsi a Postal, in Alto Adige, dove un uomo di quarantotto anni è stato arrestato dai carabinieri di Cermes per i reati di “resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale” e “rifiuto di indicazioni sulla propria identità”.I fattiSecondo quanto riportato dalle.🔗 Leggi su Trentotoday.it INCIDENTE TRA POLIZIA E CARABINIERI! #shortvideo #shorts Notizie correlate Castellammare, 14enne chiama il 112: soccorso e ascolto dei Carabinieri? Cosa scoprirai Cosa ha spinto il quattordicenne a cercare i Carabinieri sul lungomare? Come ha gestito il vice brigadiere il disagio emotivo del... In caso di dubbi contattare subito il 112, incontro coi carabinieri sul fenomeno delle truffe agli anzianiNella serata di giovedì 23 aprile scorso, si è svolta, nella sede della Federazione italiana donne arti professionali affari (Fidapa) - sezione di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Papà picchia la mamma, 12enne nascosto sotto il letto chiama i carabinieri di Lecce e salva la madre; Copertino, 12enne chiama il 112 mentre il padre aggredisce la madre: cosa pesa ora nel fascicolo; Lite in famiglia degenera | aggredisce i carabinieri arrestata 48enne. Napoli Fanpage.it. . "Devi stare tranquillo non c'è da vergognarsi, stai semplicemente chiedendo aiuto e noi siamo qui apposta". Il ragazzo di 14 anni chiama i carabinieri per chiedere aiuto: il carabiniere riesce a salvarlo. Una telefonata che dovreste ascoltare - facebook.com facebook Si chiama Otto, ha 1 anno, è un bellissimo setter irlandese ed è già la mascotte di casa Windsor accanto ai principini George, Charlotte, Louis e al cocker spaniel Orla. Tutti insieme appassionatamente x.com