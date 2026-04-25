In caso di dubbi contattare subito il 112 incontro coi carabinieri sul fenomeno delle truffe agli anziani

Nella serata di giovedì 23 aprile, si è tenuto presso la sede della Fidapa di Forlì un incontro dedicato alle truffe rivolte agli anziani. Durante l’evento, è stato sottolineato di chiamare immediatamente il 112 in caso di dubbi o sospetti. L’iniziativa ha visto la partecipazione delle forze dell’ordine, che hanno affrontato il tema delle frodi che colpiscono le persone più anziane e i rischi a cui sono esposte.

Nella serata di giovedì 23 aprile scorso, si è svolta, nella sede della Federazione italiana donne arti professionali affari (Fidapa) - sezione di Forlì, un incontro dedicato al tema delle truffe ai danni delle persone anziane, fenomeno purtroppo ancora diffuso e oggetto di costante attenzione da.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Truffe agli anziani, un incontro coi carabinieri per aiutare le persone più deboli a non cadere nei tranelliMartedì 10 marzo San Giovanni in Marignano ha ospitato l’incontro informativo “Occhio alle truffe”, un momento di confronto molto partecipato... Sicurezza e prevenzione delle truffe agli anziani: incontro tra carabinieri e Comune a CaltagironeI temi della sicurezza e della prevenzione dei reati contro il patrimonio e delle truffe agli anziani sono stati al centro dell'incontro svoltosi... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tusk al Ft, 'dubbi sulla lealtà Usa alla Nato in caso di attacco russo'; Comieco, raccolta carta: 7 giovani su 10 hanno dubbi sulla differenziata; Bastoni, è braccio di ferro tra Inter e Barça sul prezzo del difensore; La strada stretta degli Eurobond: i dubbi di Italia, Francia e Belgio. Coronavirus. Cosa fare in caso di dubbi. Arriva il vademecum Iss, Ecdc e Ministero della SaluteI sintomi a cui fare attenzione, i numeri da chiamare, come proteggere i familiari, dove fare il test. Sono alcune delle questioni cui cercano di dare risposta in una guida pubblicata oggi ... quotidianosanita.it Regione, tre casi dubbi negli scrutini dei consiglieri: Pd, FdI e la civica di Decaro finiranno al TarL’Ufficio elettorale centrale ha confermato i calcoli effettuati dalla prefettura di Bari, proclamando eletti in Regione i 50 consiglieri già individuati all’indomani delle elezioni di novembre. Ma ... lagazzettadelmezzogiorno.it Si tratta della terza impugnazione del caso Garlasco. Verso la chiusura indagini su Sempio - facebook.com facebook In caso di ribaltone in panchina la #Cremonese potrebbe richiamare Davide #Nicola. Più probabile questa opzione rispetto alla nomina di un terzo tecnico stagionale. #calciomercato x.com