Un ragazzo di 14 anni ha chiamato il 112 sul lungomare di Castellammare e ha richiesto aiuto ai Carabinieri. I militari sono intervenuti e hanno ascoltato il giovane, che ha espresso un disagio emotivo. Il vice brigadiere presente sul posto ha parlato con lui e ha cercato di comprendere la situazione, offrendo supporto immediato. L’intervento ha permesso di gestire la situazione e di assicurare il supporto al ragazzo.

? Cosa scoprirai Cosa ha spinto il quattordicenne a cercare i Carabinieri sul lungomare?. Come ha gestito il vice brigadiere il disagio emotivo del ragazzo?. Perché l'esperienza personale del militare è stata decisiva per il minore?. Quali sono state le conseguenze dell'intervento una volta raggiunto il luogo?.? In Breve Vice brigadiere con figlio di 11 anni gestisce la chiamata al 112.. Gazzella interviene sul lungomare di Castellammare per accogliere il quattordicenne.. Intervento si conclude con la riconsegna del minore ai genitori a Castellammare.. L'ascolto empatico offre supporto psicologico oltre il controllo del territorio locale.. Un quattordicenne ha cercato rifugio sul lungomare di Castellammare di Stabia chiamando il 112 per esprimere un profondo disagio relazionale con i propri genitori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castellammare, 14enne chiama il 112: soccorso e ascolto dei Carabinieri

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