Castellammare non sto bene | 14enne chiama i carabinieri dagli scogli salvato dopo un lungo dialogo al telefono

A Castellammare, un ragazzo di 14 anni ha chiamato i carabinieri dagli scogli, riferendo di non sentirsi bene e di avere problemi psicologici. La conversazione al telefono è durata a lungo, durante la quale ha spiegato la sua condizione. I militari sono intervenuti e lo hanno soccorso in un’operazione che ha coinvolto un lungo dialogo telefonico. Successivamente, il ragazzo è stato portato in salvo.

"Carabinieri Castellammare, prego”. Dall’altra parte del telefono la voce fragile di un ragazzo di 14 anni: “Buonasera, sono minorenne, non è un reato ma una cosa psicologica”. Inizia così una vicenda toccante avvenuta a Castellammare di Stabia. Sono le 20:20 quando alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri squilla il telefono. Il giovane racconta il suo disagio: difficoltà a scuola, problemi nelle relazioni e il rapporto complicato con i genitori. Un peso troppo grande da sopportare per la sua età. Il ragazzo si trova sul lungomare, sugli scogli, in una situazione pericolosa non solo dal punto di vista psicologico ma anche fisico.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Castellammare, “non sto bene”: 14enne chiama i carabinieri dagli scogli, salvato dopo un lungo dialogo al telefono Notizie correlate Ragazzino 14enne da solo sugli scogli di Castellammare di notte è disperato e chiede aiuto: salvato dai carabinieriI carabinieri hanno salvato un ragazzino di 14 anni che era disperato sugli scogli di Castellammare di Stabia. Italia, parla Calafiori: «Sto bene, vediamo oggi in campo ma sto bene. Dipende più da noi che dagli altri. Sulla partita…»Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro.