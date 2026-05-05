Il montepremi del Giro d’Italia 2026 è di 1,5 milioni di euro, cifra invariata ormai da cinque anni. La corsa prenderà il via il 8 maggio dalla Bulgaria e si svolgerà per tre settimane. Durante la manifestazione, ci saranno premi specifici per la maglia rosa e per le vittorie di tappa, con assegni dedicati a ciascuna categoria. I dettagli sui premi sono stati resi noti, ma senza ulteriori approfondimenti sui singoli importi.

Il montepremi per il Giro d’Italia 2026 sarà di 1,5 milioni di euro. La cifra complessiva è ormai la stessa da un un lustro e rappresenterà il riferimento della Corsa Rosa che scatterà il prossimo 8 maggio dalla Bulgaria e ci terrà compagnia per tre settimane. Prime tre tappe all’estero, poi il rientro nel Bel Paese per muoversi da Sud verso Nord, con la conclusione a Roma. Il danese Jonas Vingegaard, già due volte trionfatore al Tour de France, si presenterà con i favori del pronostico e punterà alla sempre mitica Tripla Corona. Gli appassionati italiani potranno sognare con Giulio Pellizzari. Il vincitore della Corsa Rosa guadagnerà 265.000 euro, ma come da tradizione chi alzerà al cielo il Trofeo Senza Fine dovrà poi dividere la somma con i compagni di squadra e l’intero staff.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Montepremi Giro d’Italia 2026: quanto si guadagna per maglia rosa e vittorie di tappa. Tutti gli assegni in palio

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