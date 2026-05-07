Negli ultimi tempi, sono emersi diversi casi di persone che utilizzano piattaforme di scommesse sui fatti di attualità per imbrogliare. Queste piattaforme consentono di scommettere su eventi vari, ma sono state coinvolte in attività fraudolente da parte di alcuni utenti. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili di pratiche scorrette e verificare eventuali violazioni di legge. Le autorità competenti stanno monitorando le attività online legate a queste piattaforme.

Tra il 27 dicembre e il 2 gennaio Van Dyke, 38 anni, aveva puntato 33mila dollari sulla caduta di Maduro, che era stato poi catturato il 3 gennaio dalle forze armate statunitensi. Van Dyke, un sergente maggiore delle forze speciali di stanza a Fort Bragg, era stato coinvolto “nella pianificazione e nell’esecuzione” dell’operazione militare, ha sottolineato la procura. “Al momento della puntata di Van Dyke le piattaforme attribuivano una bassa probabilità alla destituzione di Maduro, e la vincita è stata quindi notevole”, ha spiegato la Reuters. “Si è trattato della prima volta in cui il dipartimento della giustizia statunitense ha proceduto a un’incriminazione per insider trading su un mercato di previsione”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Chi imbroglia nelle scommesse sui fatti d’attualità

SCANDALO STORICO NEL CALCIO! COPPA D’AFRICA TOLTA AL SENEGAL E ASSEGNATA AL MAROCCO

Notizie correlate

Referendum, Schlein: ‘strumentalizzare fatti d’attualità (stupri) è grave’“Ma è normale che una presidente del Consiglio tratti gli italiani come degli stupidi e dica che se passa il No ci saranno più stupratori liberi?” Lo...

Leggi anche: Dimarco sui social: «Per chi c’era nelle difficoltà. Per chi si è rialzato…»