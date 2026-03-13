Referendum Schlein | ‘strumentalizzare fatti d’attualità stupri è grave’

La leader di un partito politico ha commentato la recentissima campagna referendaria, sottolineando come l’uso di fatti di attualità, come episodi di violenza, venga spesso strumentalizzato in modo grave. Ha inoltre criticato il modo in cui il presidente del Consiglio si rivolge agli italiani, accusandolo di trattarli come se fossero ingenui. La discussione si inserisce nel clima di tensione che circonda le consultazioni popolari.

“Ma è normale che una presidente del Consiglio tratti gli italiani come degli stupidi e dica che se passa il No ci saranno più stupratori liberi?” Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di La7, commentando un passaggio del comizio di ieri sera della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.”Strumentalizzare fatti d’attualità da parte di una premier è grave. “A Rogoredo ha accusato i giudici di aver fatto partire l’indagine, ma così quel poliziotto avrebbe ancora la divisa. È giusto ci siano dei magistrati indipendenti che anche laddove si prospetti un abuso da parte dello Stato indagano. Lì ha sbagliato Meloni, e ancora non ha chiesto scusa”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

