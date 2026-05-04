Dimarco sui social | Per chi c’era nelle difficoltà Per chi si è rialzato…

Da internews24.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calciatore ha pubblicato un messaggio sui social media rivolto a chi ha attraversato momenti difficili e a chi è riuscito a rialzarsi. La didascalia si rivolge ai tifosi e ai sostenitori, senza citare eventi specifici o dettagli personali. La comunicazione è stata condivisa in un momento in cui si seguono le notizie riguardanti la squadra di calcio di riferimento.

di Andrea Greco Dimarco sui social: «Per chi c’era nelle difficoltà. Per chi si è rialzato.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. Dopo la conquista ufficiale dello Scudetto da parte dell’Inter, Federico Dimarco ha affidato a  Instagram  un messaggio profondo, rivolto alla società e a tutto il popolo nerazzurre che ieri sera ha riempito ancora una volta San Siro. Il post che ha emozionato i tifosi. Attraverso il suo profilo ufficiale,  Dimarco  ha voluto sottolineare il legame viscerale che lo unisce ai colori della sua città. Il post recita:  “Per chi ci ha sempre creduto. Per chi ha lavorato per un sogno. Per chi c’era nelle difficoltà. Per chi si è rialzato.🔗 Leggi su Internews24.com

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