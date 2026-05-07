chi era davvero michael jackson

Michael Jackson rimane uno dei personaggi più discussi nel mondo della musica, con una vita che ha attirato l’attenzione di pubblico e media per decenni. La sua figura è stata al centro di numerose narrazioni, spesso contraddittorie, che hanno contribuito a creare un’immagine complessa e sfaccettata. Nonostante siano passati molti anni dalla sua scomparsa, la sua storia continua a suscitare curiosità e a dividere le opinioni.

Michael Jackson è il più grande enigma della storia della musica: più si prova a fissarne l’identità, più questa si moltiplica e si contraddice. Ed è proprio questa inclassificabilità, questa impossibilità di chiuderlo in una versione definitiva, che continua ad alimentarne la presenza nella cultura contemporanea. L’uscita del biopic Michael riporta il tema in primo piano rimettendo al cento una figura che, a ogni tentativo di racconto, si sottrae e si espande insieme. Per comprendere Michael Jackson bisogna partire da una matrice tutt’altro che neutra. A Gary, Indiana, sotto la guida del padre Joseph Jackson, il talento non è una scoperta ma una costruzione: disciplina ferrea, controllo ossessivo, paura come metodo.🔗 Leggi su Panorama.it

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La TRASFORMAZIONE di MICHAEL JACKSON

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