Chi è Simonetta Solder la moglie di Giorgio Marchesi e madre dei figli Giacomo e Pietro Leone

Simonetta Solder è un'attrice legata dal 2004 a Giorgio Marchesi. La coppia ha due figli, Giacomo e Pietro Leone. La relazione tra i due è pubblicamente nota, e la famiglia comprende anche i due figli nati dalla loro unione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla vita privata o professionale di Solder.

La moglie di Giorgio Marchesi è Simonetta Solder, attrice alla quale è legato dal 2004: la coppia ha due figli Giacomo e Pietro Leone. Oggi l’attore sarà tra gli ospiti della quarta puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno dove presenterà la serie che lo vedrà protaonista da stasera, Buonvino – Misteri A Villa Borghese. Nato a Bergamo nel 1974, Marchesi abbandonata la musica (aveva fondato una rockband), inizia a studiare recitazione a Padova, per poi tornare nella sua città fondando il Teatro Sghembo. Arriva a Roma nel 2003, proseguendo il suo percorso di studi e lavorando al tempo stesso per il cinema (lo vediamo in Mission Impossible III ) e sul piccolo schermo in Un Posto Tranquillo 2, La Figlia Di Eisa – Il Ritorno A Rivombrosa.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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