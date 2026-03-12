Federica Apicella è un’attrice ed ex modella, nota come moglie di Biagio Izzo. I due si sono sposati nel 2008 e hanno due figli, Raffaele e Martina. La loro relazione include anche la nascita dei due bambini, che sono parte della loro famiglia. Apicella ha lavorato nel mondo dello spettacolo prima di diventare madre.

La moglie di Biagio Izzo è l’attrice ed ex modella Federica Apicella: i due convolati a nozze nel 2008, sono genitori di Raffaele e Martina. Chi è la moglie di Biagio Izzo: il primo incontro. Da stasera l’artista sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky Uno, dove insieme a Francesco Paolantoni comporrà la coppia de Gli Spassusi. Quando l’attore partenopeo era ancora sposato con la prima moglie, Teresa Dal Vecchio che l’aveva reso padre di Valeria ed Alessia, incontrava una giovanissima Federica Apicella, che muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nata nel 1984 a Napoli, con un passato da modella, la ragazza è la figlia di un noto parrucchiere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Federica Apicella, la moglie di Biagio Izzo (madre dei figli Raffaele e Martina)

Articoli correlati

Chi è la moglie di Biagio Izzo, Federica Apicella: “Lasciò l’ex moglie Teresa per lei”Biagio Izzo ha avuto due figlie, Alessia e Valeria, dalla prima moglie Teresa, da cui ha divorziato.

Chi è Manuela Lamanna, la moglie di Toni Servillo e madre dei figli Edoardo e TommasoLa moglie di Toni Servillo è Manuela Lamanna, attrice alla quale è legato dal 1990: la coppia ha due figli, Edoardo nato nel 1996, seguito da Tommaso...

Contenuti e approfondimenti su Federica Apicella

Discussioni sull' argomento Chi sono Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, la coppia Gli Spassusi a Pechino Express 2026; Che scuola ha fatto Biagio Izzo e che titolo di studio ha; Biagio Izzo e Francesco Paolantoni a Pechino Express: i due comici napoletani sono gli Spassusi; Pechino Express 2026, chi sono gli Spassusi: cosa sappiamo su Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Chi è la moglie di Biagio Izzo, Federica Apicella: Lasciò l’ex moglie Teresa per leiBiagio Izzo ha avuto due figlie, Alessia e Valeria, dalla prima moglie Teresa, da cui ha ... msn.com

Apicella Parrucchieri. Apicella Parrucchieri · Original audio. - facebook.com facebook