Katia Pedrotti è la moglie di Ascanio Pacelli, con cui si è sposata nel 2005. I loro incontri risalgono a un’edizione del Grande Fratello dell’anno precedente, che ha portato alla loro unione. La coppia ha avuto due figli, Matilda e Tancredi. La vita familiare di Pedrotti e Pacelli si svolge tra la loro casa e le attività quotidiane con i figli.

La moglie di Ascanio Pacelli è Katia Pedrotti: la coppia convolata a nozze nel 2005, dopo l’incontro al Grande Fratello l’anno precedente, ha avuto due figli, Matilda e Tancredi. Oggi lo showman sarà tra gli ospiti della prima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Galeotto per la coppia è stata la partecipazione al Grande Fratello, nel 2004 dove tra i due si era creato un feeling speciale, che è proseguito una volta conclusosi il reality show. “Quando l’ho conosciuta, ho capito subito che lei era diversa, era semplice, era una persona trasparente. I valori li trasmetti con persone del genere”, aveva...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Katia Pedrotti, la moglie di Ascanio Pacelli (e madre dei figli Matilda e Tancredi)

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Quando l’ho conosciuta, ho capito subito che lei era diversa, era semplice, era una persona trasparente. I valori li trasmetti con persone del genere. ” Ascanio Pacelli parlava così di Katia Pedrotti, la donna che avrebbe poi sposato nel 2005 dopo l’esperienza - facebook.com facebook