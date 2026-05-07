Chi è Sergio Romano che ha vinto il David di Donatello 2026 come miglior attore
Durante la 71ª edizione dei premi David di Donatello, si è deciso di premiare un attore con il riconoscimento come miglior protagonista. Tra i protagonisti della serata, si è distinto un interprete che ha ricevuto il riconoscimento ufficiale per la sua performance in un film in uscita. L’attore in questione è noto per aver partecipato a numerosi progetti cinematografici e televisivi, e questa vittoria rappresenta un nuovo traguardo nella sua carriera.
Anche quest’anno si sono tenuti i tanto attesi premi David di Donatello: la 71ª edizione, condotta da Bianca Balti e Flavio Insinna, si è conclusa incoronando come Miglior film Le città di pianura, decretando come Miglior attrice protagonista Aurora Quattrocchi per Gioia mia e Miglior attore protagonista Sergio Romano proprio per Le città di pianura. Conosciamo meglio l’attore bresciano che ha trionfato ai Premi e che, nel suo carnet, ha anche lavorato con Gabriel Garko. Sergio Romano, chi è l’attore di Le città di Pianura incoronato Miglior Film. Nato a Brescia l’ 11 aprile 1965, Sergio Romano ha costruito la sua carriera negli anni con discrezione, talento e una lunga serie di ruoli che lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili della fiction italiana.🔗 Leggi su Dilei.it
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Il miglior film della 71ma edizione dei David di Donatello è 'Le città di pianura' di Francesco Sossai. Miglior attore protagonista è Sergio Romano. #ANSA x.com