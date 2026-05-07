Noemi Basiletti la rivelazione di Roma | Un sogno che si avvera Quattro anni con Nadal Pennetta un modello

Noemi Basiletti, giovane tennista di Roma, ha fatto il suo debutto agli Internazionali d’Italia partendo dalle pre-qualificazioni. Dopo aver vinto due incontri, è riuscita ad entrare nel tabellone principale e al suo primo turno ha battuto l’esperta australiana Alja Tomljanovic. La ragazza ha commentato con entusiasmo questa esperienza, definendola come un sogno che si avvera. Ha anche citato i suoi modelli, tra cui la campionessa italiana e il campione spagnolo.

Noemi Basiletti è la grande rivelazione degli Internazionali d’Italia: partendo addirittura dalle pre-qualificazioni, è riuscita ad approdare al secondo turno del tabellone principale dopo aver sconfitto un’avversaria di grande esperienza come l’australiana Alja Tomljanovic. La 20enne ha saputo reggere la pressione di un incontro interrotto ieri sera per pioggia e ha prevalso con il punteggio di 7-5, 6-4, meritandosi così la grande sfida con l’ucraina Elina Svitolina. La livornese si è raccontata in zona mista: “ Un sogno che si avvera, secondo me. Sono partita dalle pre-qualificazioni, è tanto che sono qui, Roma sta diventando familiare. Ci avevo già giocato due anni fa in qualificazione, l’anno scorso in doppio, mi sento a mio agio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Noemi Basiletti, la rivelazione di Roma: “Un sogno che si avvera. Quattro anni con Nadal, Pennetta un modello” Notizie correlate Noemi Basiletti, che storia! Batte Tomljanovic in 2 set da n.427 del mondo e avanza nel WTA di Roma!La qualificata azzurra Noemi Basiletti, numero 427 del ranking mondiale, elimina la lucky loser australiana Ajla Tomljanovi?, numero 88 della... Leggi anche: Folle scalata di Noemi Basiletti nel ranking WTA: balzo a tre cifre con il 2° turno a Roma! Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Basiletti fermata dalla pioggia contro Tomljanovic: il punteggio esatto al momento della sospensione; Un mercoledì da leoni al Foro Italico: nove azzurri in programma; Internazionali d'Italia: exploit di Basiletti, l'azzurra batte Tomljanovic; La pioggia rovina il programma a Roma: quali partite sono state cancellate e i punteggi esatti. Noemi Basiletti, la rivelazione di Roma: Un sogno che si avvera. Quattro anni con NadalNoemi Basiletti è la grande rivelazione degli Internazionali d'Italia: partendo addirittura dalle pre-qualificazioni, è riuscita ad approdare al secondo ... oasport.it Noemi Basiletti, chi è la sorpresa azzurra degli Internazionali d'Italia: dalla Rafa Nadal Academy al secondo turnoL'azzurra, 20 anni, n.427 del mondo, d'origine livornese, si è trasferita a Torino a inizio anno. Partita dalle prequalificazioni ha battuto Ajla Tomljanovic al primo turno ... corriere.it BRAVE RAGAZZEEEEE Jasmine Paolini, con un po' di fatica, supera la francese Léolia Jeanjean e accede al terzo turno degli Internazionali d'Italia Favola Noemi Basiletti: la classe 2006, completa l'opera e vince - da qualificata - il suo primo incontro a liv - facebook.com facebook BRAVE RAGAZZEEEEE Jasmine Paolini, con un po' di fatica, supera la francese Léolia Jeanjean e accede al terzo turno degli Internazionali d'Italia Favola Noemi Basiletti: la classe 2006, completa l'opera e vince - da qualificata - il suo primo incontro a liv x.com