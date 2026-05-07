Basiletti benvenuta tre le big | l' allieva di Nadal stende la ex di Berrettini e stupisce il Foro
Una giovane tennista, formatasi tra le fila di un noto allenatore, ha raggiunto per la prima volta le grandi luci del torneo al Foro Italico. Dopo aver superato le pre-qualificazioni, ha affrontato e battuto un’avversaria che aveva già incontrato in passato, lasciando il pubblico senza parole. La sua crescita continua a sorprendere, arrivando a sfidare un’altra ex concorrente di un noto tennista italiano.
"Un sogno che si avvera", dice con un sorriso gigante Noemi Basiletti, che da numero 427 del ranking mondiale è partita dalle pre-quali, si è guadagnata una wild card per le qualificazioni, le ha superate e, oggi, ha addirittura vinto nel primo turno del tabellone principale degli Internazionali, battendo 7-5 6-4 l’australiana Ajla Tomljanovic, n.88 Wta già al 32° posto della classifica. Tra l’altro, match disputato in due giorni: ieri sera la sospensione per pioggia, sul 5-3 per lei, oggi la ripresa, con la rimonta dell’avversaria e il successivo scatto di questa ventenne che è un mix di talento e determinazione. "Nel primo set ho sentito un po’ la partita e lei si è fatta sotto, poi ho provato a giocare facendo pesare ogni punto e alla fine sono riuscita a portarla a casa".🔗 Leggi su Gazzetta.it
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