Giada Colagrande è una regista e sceneggiatrice italiana, nota anche per essere la moglie dell’attore Willem Dafoe. I due si sono incontrati nel 2004 a Roma, durante le riprese del film di Wes Anderson, Le avventure acquatiche di Steve Zissou. Nel 2005 si sono sposati in modo impulsivo e romantico. La coppia vive tra Italia e Stati Uniti e ha collaborato in diversi progetti cinematografici.

Willem Dafoe e la moglie Giada Colagrande si sono incontrati la prima volta nel 2004 per le strade di Roma, dove lui si trovava per le riprese del film Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson. “Ho incontrato mia moglie per strada a Roma nel 2004. La conoscevo perché avevo visto i suoi film e avevamo alcuni amici in comune”, ha raccontato lui al Guardian. Una storia che ha messo il punto alla lunga relazione dell’attore americano con la regista Elizabeth LeCompte, durata dal 1977 al 2004, madre del figlio Jack nato nel 1982. “Sposarsi è stato molto impulsivo e romantico. Stavamo pranzando e ho detto: “Vuoi sposarti domani?”...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Giada Colagrande, la moglie italiana di Willem Dafoe: “Sposarsi è stato molto impulsivo e romantico”

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