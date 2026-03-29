Nel 1990 circa, nella città di Pisa, si sono incontrati per la prima volta e hanno iniziato una relazione che dura da oltre tre decenni. La coppia si è conosciuta da giovani e ha mantenuto un legame stabile nel corso degli anni. La donna è nota come moglie di un noto attore e presentatore italiano, con cui ha condiviso gran parte della vita.

Risale alla metà degli anni Novanta la nascita della relazione tra Paolo Conticini e la moglie Giada Parra, quando entrambi erano giovanissimi e si conoscevano nella loro città natale, Pisa. All’epoca lui 24enne, aveva esordito da poco sul grande schermo al fianco di Christian De Sica nei cinepanettoni di successo e lei 18enne hanno instaurato una solida storia d’amore che li aveva portati all’altare nel 2013. La coppia non ha avuto figli: “Sui figli ci siamo sempre detti che se arrivano siamo felicissimi, altrimenti va bene così”, aveva dichiarato in un’intervista lo showman, già padre di un figlio avuto da una precedente relazione. Le nozze per Paolo Conticini e la moglie Giada Parra sono arrivate solo nel 2013 e la coppia non ha figli ma un cagnolino, Dado. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giada Parra, chi è la moglie di Paolo Conticini: “Lei è il mio faro da 30 anni”

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