Chi è Francesca Bodie a 41 anni nuova presidentessa del Venezia e manager di fama internazionale

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Bodie, 41 anni, è recentemente diventata la nuova presidentessa del Venezia. Originaria di Como, ha iniziato la sua carriera nel settore sportivo e manageriale. La sua nomina segue l’ingresso nel club lagunare insieme a suo padre, Tim Leiweke. La sua presenza alla guida del club segna un nuovo capitolo per la società calcistica.

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Francesca Bodie ha 41 anni ed è diventata la nuova presidentessa del Venezia. Nata a Como, è entrata nel club lagunare con suo padre Tim Leiweke. Si tratta di una manager di livello internazionale a livello sportivo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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