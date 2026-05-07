Ferran Paredes Rubio, fotografo e direttore della fotografia, è il compagno di Serena Iansiti. La coppia ha iniziato una relazione nel 2021, anno in cui è nata la loro figlia, Viola.

Il fidanzato di Serena Iansiti è Ferran Paredes, fotografo e direttore della fotografia: dalla loro unione nel 2021 è arrivata la figlia Viola. Oggi l’attrice sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14:05, dove presenterà la serie Buonvino – Misteri A Villa Borghese, in onda a partire da stasera su Raiuno. Nata a Napoli nel 1985, diventa nota al grande pubblico a 22 anni, quando interpreta Lavinia Grimani nella soap Centovetrine. Successivamente prende parte a Squadra Antimafia – Palermo Oggi, dove nella quarta stagione ottiene il suo primo ruolo da protagonista. Le Tre Rose Di Eva, Il Giovane Montalbano, I Bastardi Di Pizzofalcone, Il Commissario Ricciardi, Makari e Buongiorno Mamma!, sono tra i lavori sul piccolo schermo che l’hanno consacrata al successo, mentre al cinema è presente in cinque film.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Ferran Paredes Rubio, il fidanzato di Serena Iansiti (e padre della figlia Viola)

Notizie correlate

Forcone contro pala: la guerra tra il padre e il fidanzato della figlia finisce in aulaAveva visto nel fidanzato della figlia l'uomo sbagliato, quello “non adatto” alla ragazza.

“Napoli è un abbraccio”: Serena Iansiti dopo Il commissario Ricciardi riparte da BuonvinoC’è un filo che lega il percorso di Serena Iansiti a Napoli, anche quando le sue storie si spostano altrove.

Contenuti utili per approfondire

Chi è Ferran Paredes Rubio, il fidanzato di Serena Iansiti (e padre della figlia Viola)Il fidanzato di Serena Iansiti è Ferran Paredes, fotografo e direttore della fotografia: dalla ... msn.com

Ferran Paredes Rubio, chi è il compagno di Serena Iansiti / Un amore cresciuto nel tempo e la figlia ViolaSerena Iansiti è legata da tempo al compagno Ferran Paredes Rubio, ormai sono oltre 7 anni. La coppia ha una figlia nata nel 2021 di nome Viola. Ferran Paredes Rubio è lo storico compagno dell’attrice ... ilsussidiario.net