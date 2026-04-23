Forcone contro pala | la guerra tra il padre e il fidanzato della figlia finisce in aula

Un confronto tra un uomo di 54 anni e il fidanzato della figlia si è concluso in un processo in aula. La lite tra i due è nata da mesi di tensioni e discussioni, con l'uomo che avrebbe accusato il giovane albanese di non essere adatto alla figlia. Durante un episodio di violenza, il 54enne ha colpito il fidanzato con un forcone, causando danni fisici e portandolo a presentare denuncia.