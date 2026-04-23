Forcone contro pala | la guerra tra il padre e il fidanzato della figlia finisce in aula
Un confronto tra un uomo di 54 anni e il fidanzato della figlia si è concluso in un processo in aula. La lite tra i due è nata da mesi di tensioni e discussioni, con l'uomo che avrebbe accusato il giovane albanese di non essere adatto alla figlia. Durante un episodio di violenza, il 54enne ha colpito il fidanzato con un forcone, causando danni fisici e portandolo a presentare denuncia.
Aveva visto nel fidanzato della figlia l'uomo sbagliato, quello “non adatto” alla ragazza. Il dissidio familiare, alimentato da mesi di tensioni e liti, è esploso in una violenta aggressione: un uomo di 54 anni, secondo l'accusa, ha colpito il giovane albanese di 32 anni che frequentava la figlia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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