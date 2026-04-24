Napoli è un abbraccio | Serena Iansiti dopo Il commissario Ricciardi riparte da Buonvino

L’attrice Serena Iansiti ha recentemente annunciato il ritorno sul set con la serie “Il commissario Ricciardi”, questa volta nel ruolo di Buonvino. Dopo aver interpretato altri personaggi, ha detto che Napoli rappresenta un legame speciale nel suo percorso professionale, un luogo che considera come un abbraccio. La sua carriera continua a svilupparsi attraverso progetti che la portano a lavorare in diverse ambientazioni, mantenendo un collegamento con la città partenopea.

C’è un filo che lega il percorso di Serena Iansiti a Napoli, anche quando le sue storie si spostano altrove. Un legame che non è solo geografico, ma narrativo ed emotivo, costruito negli anni attraverso personaggi che hanno contribuito a raccontare la complessità della città senza mai ridurla a.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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