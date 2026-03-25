Juventus Fullana Nico Gonzalez non sarà riscattato dall’Atletico Madrid

Secondo quanto riferito da Pedro Fullana di Cadena SER, Nico Gonzalez non sarà riscattato dall’Atletico Madrid. La società spagnola avrebbe deciso di non esercitare l’opzione di acquisto prevista al termine della stagione. La notizia è stata confermata in modo ufficiale e non sono stati annunciati ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa decisione.