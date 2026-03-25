Juventus Fullana Nico Gonzalez non sarà riscattato dall’Atletico Madrid
Secondo quanto riferito da Pedro Fullana di Cadena SER, Nico Gonzalez non sarà riscattato dall’Atletico Madrid. La società spagnola avrebbe deciso di non esercitare l’opzione di acquisto prevista al termine della stagione. La notizia è stata confermata in modo ufficiale e non sono stati annunciati ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa decisione.
Le News dalla Spagna Secondo quando riportato da Pedro Fullana da Cadena SER, Nico Gonzalez non sarà riscattato dall’Atletico Madrid. “La clausola di acquisto di Nico Gonzalez (32 milioni) non verrà esercitata perché non saranno soddisfatte le condizioni. L’idea discussa con il Cholo è quella di non raggiungere le 21 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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