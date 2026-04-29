Infortunio per Nico Gonzalez | sfuma il riscatto obbligatorio dall’Atletico Madrid

Nico Gonzalez si è infortunato a poche ore dalla semifinale di andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. Il centrocampista ha riportato una lesione muscolare che lo costringerà a uno stop di circa 3 o 4 settimane. La lesione impedisce a Gonzalez di partecipare alla partita di questa sera al Metropolitano, influenzando così le scelte della squadra in vista dell’impegno europeo. La situazione mette in discussione anche il riscatto obbligatorio dall’Atletico Madrid.

A poche ore dalla semifinale di andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, che si disputerà questa sera al Metropolitano, Nico Gonzalez ha rimediato una lesione muscolare che lo terrà fuori dai giochi per circa 3 o 4 settimane. Per lui la stagione ne La Liga potrebbe concludersi qui, non raggiungendo quindi le presenze necessarie per far valere il riscatto automatico con il quale verrebbe ceduto all’Atletico Madrid. La Juventus e il club spagnolo starebbero valutando un nuovo incontro per trattare l’argentino, apprezzato sia da Spalletti che da Simeone. Stagione compromessa e nuove trattative. Se riuscisse a riprendersi dall’infortunio senza nuove ricadute, l’esterno potrà tornare in campo per l’ultima giornata di campionato in casa del Villarreal, assicurandosi anche la chiamata per il Mondiale con la sua Argentina.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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