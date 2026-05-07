Chi cura gli altri spesso resta solo | a Udine un aiuto per i caregiver

A Udine è stato avviato un servizio di supporto dedicato ai caregiver, persone che si occupano di soggetti fragili. Questi individui affrontano quotidianamente impegni fisici e psicologici legati alla cura di altri, spesso rimanendo soli nel loro ruolo. L'iniziativa mira a offrire una rete di assistenza e sostegno, per alleviare le difficoltà di chi si prende cura di persone con bisogni speciali.

Prendersi cura di una persona fragile significa spesso affrontare fatica, responsabilità quotidiane e un forte carico emotivo. È pensando a chi vive questa realtà ogni giorno che nasce “Three days for caregiver”, il nuovo progetto promosso dal Servizio Servizi Sociali del Comune di Udine insieme.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate "Chi cura si ammala più degli altri": il convegno per i 50mila caregiver della ProvinciaCon 600mila caregiver sopra i 50 anni e una proiezione di 230mila anziani non autosufficienti entro i prossimi 18 anni, l’Emilia-Romagna è... A Foggia il corso per caregiver familiari: dalla gestione dello stress ai farmaci, otto incontri per chi si prende cura degli altriOtto incontri dedicati a chi assiste familiari non autosufficienti o con grave disabilità. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Chi cura gli altri spesso resta solo: a Udine un aiuto per i caregiver; Chi cura è allo stremo. Senza interventi si rischia il punto di non ritorno; Più cura per le lavoratrici e i lavoratori del sociale, bene prezioso per il benessere di tutti; A Ferrara nasce 'PASS-a-cuore': progetto ideato da Cna per aiutare i caregiver di persone con disabilità grave. Chi cura gli altri spesso resta solo: a Udine un aiuto per i caregiverIncontri gratuiti a Cussignacco dedicati a chi assiste anziani non autosufficienti o persone con disabilità. Al centro diritti, servizi territoriali e benessere psicologico dei caregiver ... udinetoday.it Aiutare gli altri a poter aiutare: il lavoro sociale, nel dialogo con Adrien Candiard«La felicità non si guadagna e non si merita: l’idea di dover riuscire nella vita ci condanna all’amarezza. La felicità si incontra nell’altro, che non deve mai essere strumento della mia riuscita: ch ... vita.it NON POSSIAMO CURARE SE NON DIFENDIAMO CHI CI CURA. Quello che leggo oggi sulla stampa regionale non è solo cronaca, è un grido d'allarme che non possiamo più ignorare. A Lucca un uomo sotto l'effetto di stupefacenti aggredisce un vigila - facebook.com facebook