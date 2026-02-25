A Foggia il corso per caregiver familiari | dalla gestione dello stress ai farmaci otto incontri per chi si prende cura degli altri

Otto incontri dedicati a chi assiste familiari non autosufficienti o con grave disabilità. Il corso è aperto a tutte e tutti, senza limiti di età, e affronta aspetti medici, psicologici e sociali dell’assistenza Un'attività invisibile e silenziosa di assistenza alla famiglia. È questo il caregiving: assistere in modo continuativo, gratuito e responsabile un congiunto non autosufficiente o con grave disabilità. Un servizio prezioso e impegnativo, che implica aspetti medici, psicologici e sociali. Per formare ulteriormente coloro che prestano questo servizio (o che vogliono essere pronti a farlo), Solidaunia, L'Albero della Vita e Assimefac promuovono il "Corso per caregiver familiare". Dalla gestione dello stress all'alimentazione del paziente anziano, dal ruolo delle istituzioni alla gestione dei farmaci, il corso prevede otto incontri promossi e coordinati da professionisti volontari. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

