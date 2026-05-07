Folle scalata di Noemi Basiletti nel ranking WTA | balzo a tre cifre con il 2° turno a Roma!

Noemi Basiletti ha fatto un balzo significativo nel ranking WTA, raggiungendo per la prima volta il secondo turno a Roma. Dopo aver superato le qualificazioni, la tennista italiana ha ottenuto una vittoria importante che le ha permesso di salire di oltre cento posizioni nel ranking mondiale. Questa prestazione rappresenta un passo avanti nel suo percorso professionale, e il suo nome si è fatto notare nel circuito internazionale.

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