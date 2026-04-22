Chi affronterà Tyra Grant al prossimo turno? Esame con una veterana testa di serie!

Al prossimo turno del torneo WTA 1000 di Madrid, Tyra Grant affronterà la veterana e testa di serie Sorana Cirstea. Grant ha appena vinto il suo primo incontro nel torneo, mentre Cirstea è arrivata direttamente al secondo turno come testa di serie. La partita si svolgerà in una fase avanzata del torneo, con entrambe le giocatrici che cercano di proseguire nel cammino verso la finale.

Tyra Grant affronterà Sorana Cirstea al secondo turno del WTA 1000 di Madrid: dopo aver sconfitto la francese Elsa Jacquemont in due set (6-1, 6-2) e aver conquistato la prima vittoria in carriera nel tabellone principale di un torneo del massimo circuito, la tennista italiana si rimetterà in gioco contro un’avversaria di rango, che ha goduto di un bye al primo turno in quanto testa di serie numero 25 del seeding. Si preannuncia un impegno decisamente proibitivo per la 18enne, che incrocerà una veterana del panorama internazionale per meritarsi il sedicesimo di finale probabilmente contro la statunitense Coco Gauff (numero 4 del mondo, ampiamente favorita contro la transalpina Jeanjean).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi affronterà Tyra Grant al prossimo turno? Esame con una veterana testa di serie! Notizie correlate Tyra Grant prende a pallate Jacquemot e avanza al secondo turno a Madrid!Vittoria netta per la qualificata azzurra Tyra Caterina Grant nel primo turno del tabellone principale del WTA 1000 di Madrid: il primo successo sul... WTA Madrid 2026, Tyra Grant l’unica azzurra ammessa al turno decisivo delle qualificazioniSi chiude con un bilancio negativo in chiave azzurra la prima giornata delle qualificazioni per il WTA 1000 di Madrid 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: impresa Grant, raggiunge Paolini e Cocciaretto nel main draw!; Grant che gioia, in tabellone per la prima volta a Madrid; Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streaming; WTA Madrid 2026: Tyra Grant brilla nelle qualificazioni, fuori Trevisan e Stefanini. Chi affronterà Tyra Grant al prossimo turno? Esame con una veterana testa di serie!Tyra Grant affronterà Sorana Cirstea al secondo turno del WTA 1000 di Madrid: dopo aver sconfitto la francese Elsa Jacquemont in due set (6-1, 6-2) e aver conquistato la prima vittoria in carriera nel ... oasport.it Tyra Grant sorride: Mi sono qualificata con le mie forze, sono io a dettare il gioco e vado a prendere il puntoTyra Grant ha vinto la sua prima partita in un tabellone principale del circuito maggiore, imponendosi al primo turno del WTA 1000 di Madrid contro la francese Elsa Jacquemot e meritandosi così ... oasport.it TYRA GRANT PASSA IL TURNO A Madrid l’azzurra supera in due set la francese Jacquemot e passa al secondo turno facebook SUPER TYRA: La prima gioia non si scorda mai Tyra Grant batte Elsa Jacquemot e ottiene il suo primo successo nel main draw di un torneo nel circuito principale. Lo fa giocando un match perfetto, lasciando solo 3 game all'avversaria (6-1 6-2), numero 6 x.com