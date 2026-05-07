Al terzo turno del torneo di Roma, Jasmine Paolini si prepara ad affrontare una delle giocatrici più quotate del tabellone. La tennista italiana ha superato in tre set la francese Leolia Jeanjean, in una partita che si è protratta per diverse ore. Ora, la prossima avversaria sarà una sfidante di grande livello, pronta a mettere alla prova le sue capacità sul campo.

Jasmine Paolini è riuscita ad avere la meglio sulla francese Leolia Jeanjean in occasione del suo debutto agli Internazionali d’Italia: dopo quasi tre ore in carica sulla terra rossa della Capitale, la campionessa in carica del WTA 1000 di Roma è riuscita ad avere la meglio con il punteggio di 6-7(4), 6-2, 6-4 e può così proseguire la propria avventura di fronte al proprio pubblico. La tennista italiana si è resa protagonista di un’arcigna rimonta contro un’avversaria che le ha dato parecchio filo da torcere e che l’ha sorpresa nel tie-break del primo set, salvo poi cedere sulla lunga distanza al cospetto della nostra portacolori. La 30enne, reduce da una serie di eliminazioni precoci nelle ultime settimane, si è qualificata al terzo turno (sedicesimi di finale) e tornerà in campo tra un paio di giorni.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affronta Jasmine Paolini al terzo turno di Roma? Prossima avversaria di lusso dopo una maratona

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