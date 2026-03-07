WTA Indian Wells 2026 Jasmine Paolini rimonta Anastasia Potapova ed approda al terzo turno
Alla WTA Indian Wells 2026, Jasmine Paolini, settima testa di serie, ha battuto Anastasia Potapova dopo aver subito un set, portandosi così al terzo turno del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria della tennista italiana, che ha dimostrato determinazione nel rimontare e superare la sfidante. La competizione prosegue con altri incontri in programma nei prossimi giorni.
Jasmine Paolini, accreditata della testa di serie numero 7 del seeding, soffre ma supera il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells: l’azzurra, all’esordio in singolare dopo aver avuto un bye al primo turno, deve rimontare un set all’austriaca Anastasia Potapova, battuta con lo score di 6-7 (5) 6-2 6-3 dopo due ore e mezza di aspra battaglia sportiva. Per l’italiana ai sedicesimi ci sarà l’australiana Ajla Tomljanovic. Nel primo set Paolini subisce il break a 30 in apertura e poi finisce sotto 0-2, ma da quel momento infila quattro game consecutivi, strappando per due volte la battuta all’avversaria ai vantaggi, passando a condurre sul 4-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Paolini-Potapova, 6-7, 6-2, 6-3, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: la toscana vola al terzo turno dopo 2 ore e mezza di match!
WTA Indian Wells 2026, Potapova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e YastremskaUn nutrito programma di incontri valevoli per il primo turno apre il programma del torneo WTA 1000 di Indian Wells.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Indian Wells.
Temi più discussi: Indian Wells su SuperTennis: il tabellone; Indian Wells 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; WTA Indian Wells 2026, il tabellone femminile completo dopo l’ingresso delle qualificate: per Paolini occhio a Stakusic; La guida al Masters 1000 di Indian Wells.
Masters/Wta 1000 Indian Wells 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 7 marzo con Darderi e AlcarazIl programma, gli orari e l'ordine di gioco di sabato 7 marzo del Masters/WTA 1000 di Indian Wells 2026. In campo Darderi e Alcaraz ... spaziotennis.com
WTA Indian Wells 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini piegano Cristian e Tauson ed approdano agli ottaviSara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della prima testa di serie nel WTA 1000 di Indian Wells, piegano la resistenza della coppia composta dalla ... oasport.it
Esordio amaro per Musetti a Indian Wells. Al rientro dall’infortunio muscolare sofferto a Melbourne, Lorenzo è stato sconfitto 7-5, 6-1 da Marton Fucsovics. - facebook.com facebook
Tennis: Flavio Cobolli avanza a Indian Wells, Matteo Berrettini cede a Zverev #ANSA x.com