Alla WTA Indian Wells 2026, Jasmine Paolini, settima testa di serie, ha battuto Anastasia Potapova dopo aver subito un set, portandosi così al terzo turno del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria della tennista italiana, che ha dimostrato determinazione nel rimontare e superare la sfidante. La competizione prosegue con altri incontri in programma nei prossimi giorni.

Jasmine Paolini, accreditata della testa di serie numero 7 del seeding, soffre ma supera il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells: l’azzurra, all’esordio in singolare dopo aver avuto un bye al primo turno, deve rimontare un set all’austriaca Anastasia Potapova, battuta con lo score di 6-7 (5) 6-2 6-3 dopo due ore e mezza di aspra battaglia sportiva. Per l’italiana ai sedicesimi ci sarà l’australiana Ajla Tomljanovic. Nel primo set Paolini subisce il break a 30 in apertura e poi finisce sotto 0-2, ma da quel momento infila quattro game consecutivi, strappando per due volte la battuta all’avversaria ai vantaggi, passando a condurre sul 4-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Indian Wells 2026, Jasmine Paolini rimonta Anastasia Potapova ed approda al terzo turno

Leggi anche: LIVE Paolini-Potapova, 6-7, 6-2, 6-3, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: la toscana vola al terzo turno dopo 2 ore e mezza di match!

WTA Indian Wells 2026, Potapova sfiderà Paolini al secondo turno. Avanzano Cirstea e YastremskaUn nutrito programma di incontri valevoli per il primo turno apre il programma del torneo WTA 1000 di Indian Wells.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Indian Wells.

Temi più discussi: Indian Wells su SuperTennis: il tabellone; Indian Wells 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; WTA Indian Wells 2026, il tabellone femminile completo dopo l’ingresso delle qualificate: per Paolini occhio a Stakusic; La guida al Masters 1000 di Indian Wells.

Masters/Wta 1000 Indian Wells 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 7 marzo con Darderi e AlcarazIl programma, gli orari e l'ordine di gioco di sabato 7 marzo del Masters/WTA 1000 di Indian Wells 2026. In campo Darderi e Alcaraz ... spaziotennis.com

WTA Indian Wells 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini piegano Cristian e Tauson ed approdano agli ottaviSara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della prima testa di serie nel WTA 1000 di Indian Wells, piegano la resistenza della coppia composta dalla ... oasport.it

Esordio amaro per Musetti a Indian Wells. Al rientro dall’infortunio muscolare sofferto a Melbourne, Lorenzo è stato sconfitto 7-5, 6-1 da Marton Fucsovics. - facebook.com facebook

Tennis: Flavio Cobolli avanza a Indian Wells, Matteo Berrettini cede a Zverev #ANSA x.com