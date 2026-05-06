A Roma, Jasmine Paolini aveva concluso la sua partita con una vittoria significativa, sorridendo sul Centrale davanti a un pubblico in festa dopo aver battuto una testa di serie in un match che ha riportato un titolo in Italia dopo quarant’anni. Tuttavia, nella partita successiva, si è trovata di fronte a una qualificata sconosciuta, che ha affrontato con successo, battendo anche una delle favorite, Haddad Maia.

A Roma avevamo lasciato Jasmine Paolini in una situazione di gioia. Il Centrale in festa, le sue braccia al cielo, il sorriso, Coco Gauff battuta, un titolo che ritornava in Italia dopo quarant’anni. Gli Internazionali d’Italia 2025 sono stati il suo punto più alto, congiuntamente alle due finali Slam raggiunte l’anno precedente al Roland Garros e a Wimbledon. Un anno dopo, la situazione è quasi di work in progress, di lavori in corso. Un momento che vede Jasmine in cerca delle proprie certezze. E in questo senso l’esordio al secondo turno può essere di aiuto, nel senso che si temeva la brasiliana Beatriz Haddad Maia e invece la brasiliana è stata eliminata dalla francese Leolia Jeanjean, proveniente dalle qualificazioni e già sconfitta dalla toscana in United Cup 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Avversaria a sorpresa per Jasmine Paolini a Roma. Una qualificata che ha battuto Haddad Maia

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