Chef Alessandro Martinelli maestria su misura con Ristorazione Privata

Lo chef Alessandro Martinelli ha maturato esperienza lavorando in ristoranti di rilievo internazionale, tra cui località come Doha e New York. La sua carriera si concentra sulla ristorazione privata, dove ha messo a frutto le competenze acquisite in ambienti di alta gamma. La sua attività si rivolge principalmente a clienti che cercano un servizio di cucina su misura, con un'attenzione particolare alla qualità e alla personalizzazione delle proposte gastronomiche.

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Articolo. Da Doha a New York, Alessandro Martinelli ha lavorato per le realtà più importanti della ristorazione internazionale. Oggi mette a disposizione la sua professionalità per catering ed eventi privati esclusivi La storia di Alessandro Martinelli è quella di un percorso costruito passo dopo passo, tra esperienza, visione e una forte identità personale. Nato a Trescore Balneario nel 1979, Alessandro cresce professionalmente nel ristorante di famiglia sotto la guida dello zio Saverio, figura autodidatta ma determinante nella sua formazione. Da lì prende il via un cammino che lo porterà a confrontarsi con alcune delle realtà più importanti della ristorazione internazionale.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Chef Alessandro Martinelli, maestria su misura con «Ristorazione Privata» Notizie correlate Leggi anche: Un seminario dedicato a ristorazione inclusiva e innovazione con gli chef Ingletti e Di Lena Leggi anche: Formazione e futuro della ristorazione: la visione dello chef Donato Carra