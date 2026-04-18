Un seminario dedicato a ristorazione inclusiva e innovazione con gli chef Ingletti e Di Lena

A San Vito dei Normanni si svolge un seminario dedicato alla ristorazione inclusiva e alle nuove tecniche di innovazione nel settore, con la partecipazione degli chef Ingletti e Di Lena. L’evento fa parte del progetto Oriens 2.0, un modello di orientamento professionale rivolto alla comunità locale. La giornata coinvolge professionisti e appassionati, offrendo approfondimenti e scambi di esperienze nel campo della cucina e dell’inclusione.

SAN VITO DEI NORMANNI – Prosegue il percorso di Oriens 2.0, il modello innovativo di orientamento professionale pensato per la comunità di San Vito dei Normanni. Nell'ambito dei "Job Days", il 22 aprile prossimo, dalle ore 9:00 alle 13:00, gli spazi sociali dell’ExFadda ospiteranno il primo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Il futuro del lavoro tra tradizione e innovazione: Job Day con gli chef stellatiERCHIE – Il progetto “Job Suite: strategie di orientamento professionale per il rilancio dell’occupazione”entra nel vivo. Con l’Oscar della ristorazione premio a qualità e innovazioneSe a Hollywood si celebrano le star del cinema, a Pesaro, con l’Oscar, si premiano i professionisti della ristorazione.