Formazione e futuro della ristorazione | la visione dello chef Donato Carra

In un settore della ristorazione in continuo cambiamento, abbiamo intervistato uno chef con diversi anni di esperienza per discutere di formazione e del legame tra scuole, aziende e istituzioni. La conversazione si è focalizzata sulle sfide e le opportunità che caratterizzano il settore, senza commenti o interpretazioni personali.

Spesso manca il dialogo continuo. Le scuole devono confrontarsi di più con le esigenze reali del mercato, mentre le aziende devono assumersi anche un ruolo formativo, non solo produttivo. In un momento di grande trasformazione per il settore della ristorazione, abbiamo intervistato lo chef Donato Carra, professionista con una lunga esperienza alle spalle, per approfondire il tema della formazione e del rapporto tra scuola, impresa e istituzioni. Chef Carra, oggi si parla molto di formazione nel mondo della ristorazione. Quanto è importante creare un collegamento tra scuola e lavoro? «È fondamentale. Per troppo tempo abbiamo vissuto una distanza tra chi forma e chi lavora realmente nelle cucine. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Chef stellati e scienziati dell'hamburger. Chi sono i re del fatturato della ristorazione aretinaAppassionati, visionari, intrepidi ma, allo stesso tempo, scientifici nel metodo. Cucinare il futuro: a Villa Dora i nuovi talenti della ristorazioneLa Casa sulla Roccia apre le porte di Villa Dora per un traguardo speciale: la consegna degli attestati del progetto "Ingredienti per il Futuro:...