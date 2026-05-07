Che succede nel weekend 3bmeteo | Dove arriva la perturbazione

Da iltempo.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, l'Italia sarà interessata da un peggioramento atmosferico causato da una perturbazione afro-mediterranea. Dopo una giornata di giovedì con tempo stabile, le previsioni indicano che questa nuova massa d'aria porterà pioggia e condizioni di instabilità su diverse regioni. Le aree più colpite saranno quelle settentrionali e centrali, mentre il sud potrebbe risentire meno dell'influsso del maltempo.

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Meteo Giuliacci: "Punte di 30 gradi". Dove sarà un weekend estivo, ma poi. Dopo una tregua più stabile nella giornata di giovedì, una nuova perturbazione afro-mediterranea porterà un nuovo peggioramento sull’Italia. Le prime piogge arriveranno in Sardegna per poi estendersi venerdì soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord resterà in gran parte asciutto e soleggiato. Come descritto sul sito 3bmeteo.com sabato il tempo migliorerà temporaneamente su tutta la penisola, con temperature in aumento, ma dalla sera nuove piogge torneranno a partire dalla Sardegna. Domenica il maltempo interesserà soprattutto le regioni centro-settentrionali, coinvolgendo solo marginalmente il Sud.🔗 Leggi su Iltempo.it

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