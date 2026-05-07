Che succede nel weekend 3bmeteo | Dove arriva la perturbazione

Nel fine settimana, l'Italia sarà interessata da un peggioramento atmosferico causato da una perturbazione afro-mediterranea. Dopo una giornata di giovedì con tempo stabile, le previsioni indicano che questa nuova massa d'aria porterà pioggia e condizioni di instabilità su diverse regioni. Le aree più colpite saranno quelle settentrionali e centrali, mentre il sud potrebbe risentire meno dell'influsso del maltempo.

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Meteo Giuliacci: "Punte di 30 gradi". Dove sarà un weekend estivo, ma poi. Dopo una tregua più stabile nella giornata di giovedì, una nuova perturbazione afro-mediterranea porterà un nuovo peggioramento sull’Italia. Le prime piogge arriveranno in Sardegna per poi estendersi venerdì soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord resterà in gran parte asciutto e soleggiato. Come descritto sul sito 3bmeteo.com sabato il tempo migliorerà temporaneamente su tutta la penisola, con temperature in aumento, ma dalla sera nuove piogge torneranno a partire dalla Sardegna. Domenica il maltempo interesserà soprattutto le regioni centro-settentrionali, coinvolgendo solo marginalmente il Sud.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Che succede nel weekend. 3bmeteo: "Dove arriva la perturbazione" Allerta massima! Uragano in Italia domani, lunedì e fino a martedì! Allerta per queste zone Notizie correlate Leggi anche: Meteo Italia: ultima perturbazione, nel weekend arriva l’anticiclone Mandorlo in fiore, il finale rischia di essere "bagnato": nel weekend arriva la prima perturbazione di marzoIl meteorologo prevede tempo stabile e temperature sopra la media fino a venerdì. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Guida al weekend lungo del 1°maggio: i 10 eventi da non perdere; Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio); Il mio team riposa 2 giorni e io il weekend faccio il papà: no alle cucine tossiche. Giulio Terrinoni, 10 anni di Per Me; Le uscite da non perdere in questo lungo weekend a Parigi e nell’Île-de-France. 3bmeteo: Nuove perturbazioni. Che succede nel weekendDopo una tregua più stabile nella giornata di giovedì, una nuova perturbazione afro-mediterranea porterà un nuovo peggioramento sull’Italia. Le prime piogge arriveranno in Sardegna per poi estendersi ... iltempo.it Che cosa succede se il tuo compagno di viaggio, in Ucraina per un’inchiesta fotogiornalistica, viene ucciso dai militari russi in un agguato Juan Arredondo, sopravvissuto a quei momenti drammatici, li racconta in un docufilm da Oscar. - facebook.com facebook Cosa succede ai Repubblicani che provano a opporsi a Trump x.com