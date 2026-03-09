Mandorlo in fiore il finale rischia di essere bagnato | nel weekend arriva la prima perturbazione di marzo

Nel fine settimana, una perturbazione di marzo si avvicina portando pioggia e nuvole. La manifestazione Mandorlo in fiore, iniziata con tempo soleggiato e temperature miti, potrebbe concludersi con condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni indicano che, dopo giorni di bel tempo, la pioggia potrebbe interessare le ultime ore dell’evento. La possibilità di maltempo si fa più concreta per il weekend.

Il meteorologo prevede tempo stabile e temperature sopra la media fino a venerdì. Poi cambia lo scenario: domenica possibili precipitazioni e calo termico proprio nel giorno dello spettacolo conclusivo Sole e temperature miti accompagneranno ancora per qualche giorno la settimana del Mandorlo in fiore, ma il finale della manifestazione potrebbe svolgersi sotto la pioggia. Le previsioni meteo indicano infatti l’arrivo della prima perturbazione di marzo proprio nel corso del prossimo fine settimana. Gaetano Genovese di 3bmeteo.com analizza la situazione e prevede che fino a venerdì, sulla Sicilia in generale, continuerà a dominare l’alta pressione con condizioni di tempo stabile e giornate caratterizzate da nubi sparse alternate ad ampie schiarite. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

