Meteo Italia | ultima perturbazione nel weekend arriva l’anticiclone
La perturbazione Pedro ha colpito l’Italia, causando pioggia intensa e raffiche di vento che hanno provocato disagi in diverse regioni. La causa principale è l’arrivo di un fronte atlantico che si sta rafforzando, portando maltempo su tutto il Nord e il Centro. Le temperature sono in calo e le strade si sono allagate in alcune zone, costringendo molte persone a rinviare i propri spostamenti. Domenica si prevede un miglioramento, ma il weekend resta sotto il segno della perturbazione.
Il meteo Italia weekend segnerà un cambio di passo dopo l’ennesima perturbazione atlantica. La tempesta denominata Pedro sta infatti interessando l’Europa centro-occidentale e coinvolge anche l’Italia, con maltempo in intensificazione al Nord e progressivo peggioramento al Centro. Maltempo e vento forte: neve anche a quote basse. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, sulle regioni settentrionali la neve sta cadendo a quote collinari e localmente fino al fondovalle sulle Alpi. Venerdì rovesci e temporali interesseranno soprattutto il medio versante Adriatico e il Sud, mentre altrove il tempo tenderà a migliorare. 🔗 Leggi su Zon.it
Leggi anche: Meteo weekend: rimonta l’anticiclone, ma si avvicina una nuova perturbazione
Meteo | “Ultima perturbazione di una lunga serie, assaggio di primavera nel weekend”L’arrivo della perturbazione Pedro ha portato pioggia intensa e vento forte in molte regioni italiane.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Meteo: Giovedì e Venerdì nuova perturbazione con Pioggia e Neve. I dettagli; Maltempo, allerta meteo in sei regioni e forti temporali sulle isole: ecco dove; Meteo, dal 16 febbraio nuova perturbazione sull'Italia: le previsioni; Cronaca meteo. Nuova perturbazione con piogge, temporali, neve e vento su parte d'Italia. Situazione ed evoluzione prossime ore.
Meteo: ultima perturbazione prima di un assaggio di primavera nel weekendNel weekend torna l’alta pressione e si interrompe la lunga serie di perturbazioni atlantiche. Sabato saranno possibili residue piogge sul basso versante tirrenico e sulle Alpi di confine, mentre altr ... giornaledipuglia.com
Meteo | Ultima perturbazione di una lunga serie, assaggio di primavera nel weekendL'ennesima tempesta atlantica, denominata Pedro, sta interessando l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia, con il maltempo in intensificazione al Nord e progressivamente al Centro - spiega il m ... modenatoday.it
Meteo, neve sul Nord Italia: quota in calo tra Piemonte, Lombardia e Veneto, Sondrio e Belluno sotto i fiocchi | VIDEO facebook
Meteo Italia: vento forte e variabilità – Alta pressione tentenna, ma venti tesi e piogge dominano la settimana. Le previsioni x.com