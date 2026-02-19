La perturbazione Pedro ha colpito l’Italia, causando pioggia intensa e raffiche di vento che hanno provocato disagi in diverse regioni. La causa principale è l’arrivo di un fronte atlantico che si sta rafforzando, portando maltempo su tutto il Nord e il Centro. Le temperature sono in calo e le strade si sono allagate in alcune zone, costringendo molte persone a rinviare i propri spostamenti. Domenica si prevede un miglioramento, ma il weekend resta sotto il segno della perturbazione.

Il meteo Italia weekend segnerà un cambio di passo dopo l’ennesima perturbazione atlantica. La tempesta denominata Pedro sta infatti interessando l’Europa centro-occidentale e coinvolge anche l’Italia, con maltempo in intensificazione al Nord e progressivo peggioramento al Centro. Maltempo e vento forte: neve anche a quote basse. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, sulle regioni settentrionali la neve sta cadendo a quote collinari e localmente fino al fondovalle sulle Alpi. Venerdì rovesci e temporali interesseranno soprattutto il medio versante Adriatico e il Sud, mentre altrove il tempo tenderà a migliorare. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Meteo Italia: ultima perturbazione, nel weekend arriva l’anticiclone

Leggi anche: Meteo weekend: rimonta l’anticiclone, ma si avvicina una nuova perturbazione

Meteo | “Ultima perturbazione di una lunga serie, assaggio di primavera nel weekend”L’arrivo della perturbazione Pedro ha portato pioggia intensa e vento forte in molte regioni italiane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.