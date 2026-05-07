Che la Festa di Maggio abbia inizio via al Giro d’Italia 109 | in gara quattro bergamaschi

Pronto a partire, il Giro d’Italia 109 è ufficialmente iniziato, dando il via alla tradizionale competizione ciclistica che ogni anno coinvolge migliaia di tifosi e appassionati. Quattro ciclisti provenienti dalla provincia di Bergamo sono tra i partecipanti, pronti a sfidarsi su percorsi che attraversano diverse regioni italiane. La corsa si svolge nel corso di tre settimane, con tappe che spesso decidono le sorti della maglia rosa e attirano l’attenzione di tutto il paese.

Il Giro d’Italia per gli appassionati italiani e non solo, è la Festa di Maggio: quelle tre settimane in cui ogni giorno la “febbre rosa” attraversa il Paese, tra strade riempite di bandiere e striscioni a salite che possono cambiare il destino della corsa. L’edizione numero 109 prevede un percorso piuttosto equilibrato: 3468 km e oltre 48 mila metri di dislivello. Le tre tappe iniziali si correranno in Bulgaria, prima del trasferimento in Italia e il giungere delle prime frazioni che possono smuovere la classifica. I passaggi chiave. Tra i passaggi chiave c’è il Blockhaus, salita simbolo del ciclismo italiano dove nel 1967 si rivelò Eddy Merckx.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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