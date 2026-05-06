PSG ancora in finale di Champions | Bayern fermato sull’1-1 ora c’è l’Arsenal

Il Paris Saint-Germain si è qualificato per la finale di Champions League, dopo aver pareggiato 1-1 contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena. La squadra aveva vinto l’andata al Parco dei Principi con il punteggio di 5-4, portando così a casa il risultato complessivo di 6-5. La partita si è conclusa con un gol per parte, consentendo al PSG di passare il turno e raggiungere la finale. Ora aspetta l’avversario che uscirà dalla sfida tra Arsenal e un’altra squadra.

Il Paris Saint-Germain è di nuovo in finale di Champions League. Dopo il pirotecnico 5-4 dell’andata al Parco dei Principi, la squadra di Luis Enrique pareggia 1-1 all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco e conquista il pass con il risultato complessivo di 6-5. In finale a Budapest i francesi affronteranno l’Arsenal. Il PSG parte fortissimo e dopo appena due minuti trova il vantaggio con mister Pallone d’Oro Ousmane Dembele, servito alla perfezione da un ispiratissimo Khvicha Kvaratkshelia, il migliore in campo. Il gol complica ulteriormente le speranze rimonta del Bayern, che comunque non si lascia prendere dallo scoraggiamento. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: Champions: Psg pareggia (1-1) in casa Bayern e va in finale. Francesi il 30 maggio a Budapest contro l’Arsenal Champions: PSG-Bayern e Atlético-Arsenal, dove seguirle in diretta? Cosa sapere PSG-Bayern e Atlético-Arsenal in Champions League martedì 28 e mercoledì 29 aprile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Paris - Bayern 5-4: PSG in vantaggio dopo una semifinale epica; Una semifinale di Champions League che sembra una finale; Ancora tutto aperto nella corsa verso la finale di Budapest; Champions League, semifinale di andata: PSG-Bayern Monaco 5-4, risultato finale Partita pirorecnica con ben 5 reti solo nei primi 45'. Atletico Madrid-Arsenal in programma domani alle 21 Segui le cronache testuali su Rainews.it https://www.rainews.it/marat. PSG-Arsenal sarà la finale di Champions, seconda consecutiva per i parigini: col Bayern finisce 1-1Il PSG si prende la seconda finale di Champions consecutiva e affronterà l'Arsenal nell'ultimo atto della competizione ... fanpage.it Champions: 1-1 col Bayern Monaco, il Psg è in finaleIl Paris Saint Germain si qualifica alla finale di Champions League pareggiando 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno all'Allianz Arena. La partita di andata a Parigi era terminata 5-4 ... ansa.it Il Psg insegue una clamorosa doppietta, l’Arsenal sogna una storica prima volta: ecco le finaliste di Champions, chi avrà la meglio a Budapest - facebook.com facebook LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE SARÀ PSG-ARSENAL Al PSG basta il gol di Dembélé dopo appena tre minuti per portare il punteggio complessivo sul 6-4 e conquistare il pass per la finale contro l’Arsenal x.com