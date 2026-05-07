Nella sfida di Champions League tra Bayern e Psg, il risultato finale è stato di 1-1. Dembélé ha segnato per il Psg, portando un vantaggio che ha lasciato il Bayern senza parole. Kane ha segnato per il Bayern, ma il suo gol non è stato sufficiente per portare la vittoria. La partita ha visto momenti di tensione e diverse occasioni da entrambe le parti, con un andamento che ha alternato fasi di equilibrio e di pressione.

Non sarà stato di certo lo stesso spettacolo dell’andata, ma Bayern e Psg hanno regalato ancora emozioni, soprattutto all’inizio e alla fine. Dembélé gela i bavaresi dopo poco più di due minuti, Kane li illude con la solita rete da attaccante vero nel recupero del secondo tempo. Alla fine è 1-1 all’Allianz Arena e in finale ci vanno i parigini di Luis Enrique, che affronteranno l’Arsenal per provare a vincere la seconda Champions League consecutiva. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions, Bayern-Psg 1-1 highlights: Dembélé gela il Bayern, Kane non basta

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