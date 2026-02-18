Ambra Sabatini a un metro dal traguardo | il docufilm dell' atleta proiettato a Casa Italia

Ambra Sabatini si avvicina al traguardo a un metro di distanza, e questa scena ha ispirato la proiezione del nuovo documentario a Casa Italia. L’evento, organizzato in collaborazione con Autostrade per l’Italia, ha visto la presenza del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che ha assistito alla presentazione. Sabatini, che si sta preparando per le prossime gare, ha condiviso alcuni dettagli sulla sua carriera durante l'incontro.

Momenti di emozione a Casa Italia, dove è stato proiettato "Ambra Sabatini, a un metro dal traguardo", il docufilm sull'atleta medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici di Tokyo e portabandiera azzurra a Parigi 2024. Una storia di resilienza e rinascita attraverso lo sport. Il docufilm, distribuito da Adler Entertainment e prodotto da Giffoni Innovation Hub e Blackbox Multimedia, è realizzato in collaborazione con Autostrade per l’Italia ed è stato proiettato nel Salone d’Onore di Casa Italia Milano Cortina 2026 in Triennale Milano, nell’ambito del panel “Rinascere attraverso lo sport”. All'evento hanno preso parte anche il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana, la campionessa Ambra Sabatini e il regista Mattia Ramberti, in un dialogo con il giornalista e conduttore sportivo Pierluigi Pardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

